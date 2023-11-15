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Жильё в Александрия, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€220,000
Realting.com
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