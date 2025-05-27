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Коттеджи с бассейном в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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