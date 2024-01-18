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Магазины в Бавария, Германия

Мюнхен
3
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4 объекта найдено
Магазин в Unterkirchberg, Германия
Магазин
Unterkirchberg, Германия
Площадь 1 000 м²
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
€3,60 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Магазин в Мюнхен, Германия
Магазин
Мюнхен, Германия
Площадь 600 м²
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
€4,10 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Магазин под аренду в Мюнхен, Германия
Магазин под аренду
Мюнхен, Германия
For sale an apartment house with a diverse rental composition. Tenants: shop, fitness center…
€13,34 млн
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Магазин под аренду в Мюнхен, Германия
Магазин под аренду
Мюнхен, Германия
Строящийся торговый центр продается.Арендаторы: NETTO, Takko Fashion ( одежда ), фитнес-цент…
€30,84 млн
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