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Инвестиционная недвижимость в Бавария, Германия

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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
€1,63 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная в Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
€1,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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