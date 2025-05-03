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Жильё в Цхалтубо, Грузия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Цхалтубо, Грузия
Дом 5 комнат
Цхалтубо, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом с замельным участком  600 кв.м. НЕ сельхозназначения в центре города курорта Ц…
$40,000
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