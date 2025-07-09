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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Тбилиси, Грузия

Коммерческое помещение Удалить
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175 объектов найдено
Офис 55 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 55 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
$663
в месяц
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Коммерческое помещение 45 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 45 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
$698
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
55 sq.m. office space for rent in Vake, on Paliashvili str, on the second floor, 2 rooms, re…
$450
в месяц
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Офис 115 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 115 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 5
$3,048
в месяц
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Commercial space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Commercial space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
101 sq.m. commercial/office space for rent on Vera, Gogebashvili str, in new building, on I …
$1,000
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
100 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Nucubidze str< I and II floors, 3 rooms, re…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
100 sq.m. office space for rent in Vake, on Chavchavadze ave, I floor, 3 rooms, new renovate…
$1,800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
105 sq.m. office space for rent on Vera, Kazbegi str, on the second floor, 3 rooms, renovate…
$1,500
в месяц
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Building for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Building for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
520 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Pamaskertel-Tsitsishvili str, 4-storied sep…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Аренда офисного помещения площадью 127 кв.м. в Сабуртало, на ул. Шартава, в новом здании, на…
$2,000
в месяц
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Офис 396 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 396 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 396 м²
Количество этажей 4
$5,800
в месяц
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Коммерческое помещение 143 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 143 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Аренда: Коммерческое пространство в центре города - 2500 долларов США (включая НДС)Коммерчес…
$2,881
в месяц
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Коммерческое помещение 39 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 39 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
$698
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
140 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Nucubidze str, II floor, 5 rooms, new renov…
$1,800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Didube в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Didube
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
178 sq.m. office space for rent in Didube, on Stanislavski str, in office building, on II fl…
$1,600
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
300 кв.м. новое 3-этажное офисное здание в аренду в Сабуртало, на ул. Политковской, 5 кабине…
$4,500
в месяц
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Коммерческое помещение 240 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 240 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
$6,960
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
350 sq.m. office space for rent on Vera, Tumanishvili str, 3-storied separate building, 10 r…
Цена по запросу
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Офис 356 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 356 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
$5,231
в месяц
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Commercial space for rent in Tbilisi, Isani в Тбилиси, Грузия
Commercial space for rent in Tbilisi, Isani
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
80 sq.m. commercial/office space for rent in Isani, on Gabriel Salos str, I floor, new renov…
$850
в месяц
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Commercial space for rent in Tbilisi, Didube в Тбилиси, Грузия
Commercial space for rent in Tbilisi, Didube
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
225 кв. Офис/коммерческое пространство для аренды в Дидубе, на T. eristavi STR, II этаж 2-эт…
$1,500
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Chugureti в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Chugureti
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Аренда офисного помещения площадью 50 кв.м. в Чугурети, на пр. Агмашенебели, I этаж, 3 комна…
$550
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
150 sq.m. office/commercial space for rent in Vake, on Mtskheta str, in new building, on I f…
$2,000
в месяц
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Офис 100 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 100 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
$1,267
в месяц
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Коммерческое помещение 70 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 70 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Для аренды: Коммерческое пространство в Вере, улица Ахвледиани (бывшая Первоская)Площадь: 70…
$1,152
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
80 кв.м. Офисные помещения в аренду в Сабуртало, на территории Шанкай, Лорткипанидзе Стр, на…
$800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
96 sq.m. office space for rent in Vake, on Chavchavadze ave, on I floor, 3 rooms, new renova…
$1,500
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
75 sq.m. office space for rent in Vake, on Mosashvili str, on the second floor, 3 rooms, new…
$800
в месяц
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Коммерческое помещение 84 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 84 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$1,163
в месяц
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