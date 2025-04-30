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Долгосрочная аренда офисов в Тбилиси, Грузия

93 объекта найдено
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Аренда офисного помещения площадью 80 кв.м. в Сабуртало, на ул. Готуа, в новом здании, на 4 …
$800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 7
100 sq.m. office space for rent in Vake, on Chavchavadze ave, in office building, on the 8th…
$1,200
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
140 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Nucubidze str, II floor, 5 rooms, new renov…
$1,800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki
Тбилиси, Грузия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
220 sq.m. office space for rent in Mtatsminda-Sololaki, on Zubalashvili str, 2-storied build…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Chugureti в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Chugureti
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
65 sq.m. office space for rent in Chugureti, on Potskhverashvili str, I floor, 2 rooms, new …
$550
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Chugureti в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Chugureti
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Аренда офисного помещения площадью 60 кв.м. в Чугурети, на ул. Чхеидзе, I этаж, 1 комната, с…
$800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Количество этажей 2
328 sq.m. office space for rent on Vera, Melikishvili ave, in business-center, on II floor, …
$6,450
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Chugureti в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Chugureti
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
155 sq.m. duplex type office space for rent in Chugureti, on Agmashenebeli ave, I floor, 5 r…
$1,800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
120 sq.m. office space for rent in Vake, on Paliashvili str, on the second floor, 4 rooms, n…
$800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
1100 sq.m. office space for rent in Vake, on Chavchavadze ave, in new building, I floor - 80…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 9
120 кв.м. офисные помещения в аренду в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, в новом здании, на 9-м…
$1,800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Chugureti в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Chugureti
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Аренда офисного помещения площадью 50 кв.м. в Чугурети, на пр. Агмашенебели, I этаж, 3 комна…
$550
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
115 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Politkovskaya str, in new building, on III …
$900
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
145 sq.m. office space for rent in Mtatsminda-Sololaki, on Shevchenko str, in new building, …
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
96 sq.m. office space for rent in Vake, on Chavchavadze ave, on I floor, 3 rooms, new renova…
$1,500
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
100 sq.m. office space for rent on Vera, Anjaparidze str, I floor, 4 rooms, new renovated, w…
$2,200
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
85 sq.m. office space for rent on Mtatsminda, Gabashvili str, near Rustaveli metro, on the s…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
360 кв.м. Офисные помещения в аренду в Сабуртало, на Dolidze Str, на 4-м этаже, 9 номеров, н…
$5,000
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
160 кв.м. Офисные помещения в аренду на Вера, Костава Стр, на 1-й этаже, 5 номеров, новые от…
$1,760
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
80 кв.м. Офисные помещения в аренду в Сабуртало, на территории Шанкай, Лорткипанидзе Стр, на…
$800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
30 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Kvernadze str, in new building, on I floor, …
$400
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 6
97 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Kandelaki str, in new building, on the 6th f…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
114 sq.m. office space for rent on Vera, Petriashvili str, I floor, 4 rooms, new renovated, …
$1,600
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
100 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Nucubidze str< I and II floors, 3 rooms, re…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 70
70 sq.m. office space for rent in Vake, on Chavchavadze ave, I floor, 2 rooms, renovated, wi…
$700
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
82 sq.m. office space for rent in Vake, on Kipshidze str, in new building, on I floor, 3 roo…
$750
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
70 sq.m. office space for rent in Vake, on Abashidze str, in new building, on I floor, 3 roo…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Krtsanisi в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Сдается офисная площадь (85 кв.м.) в Крцаниси, на ул. Усахелаури, в новостройке, II этаж, 2 …
$550
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 4
68 кв.м. Офисные помещения в аренду в Сабуртало, на Gamrekeli Str, в Buziness-Center, на 4-м…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
100 sq.m. office space for rent in Vake, on Chavchavadze ave, I floor, 3 rooms, new renovate…
$1,800
в месяц
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