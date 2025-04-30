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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Тбилиси, Грузия

квартиры-студии
27
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503 объекта найдено
Сдается квартира в Сабуртало в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Сабуртало
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 9/22
0099557100075 в аренду САБУРТАЛО КАРТОЗИЯ УЛ.10 М2 90 м² 2 спальни 9/22 этаж 1200 $ 65956
$1,200
в месяц
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1 Bedroom Apartment for Rent in Tbilisi в Тбилиси, Грузия
1 Bedroom Apartment for Rent in Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Этаж 9/12
Квартира для аренды сабуртало shartava 1 спальня 1 ванная комната Общая площадь…
$600
в месяц
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Сдается квартира в Сабуртало в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Сабуртало
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/15
00995557100075 в аренду ул. Сабуртало Шартава, 3 60 м² 2 спальни 3/15 этаж 800$  98736
$800
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 9/7
3-roomed 75 sq.m. apartment for rent on Vera, Janashia str, in new building, on the 7th floo…
$800
в месяц
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1 Bedroom Apartment for Rent in Tbilisi в Тбилиси, Грузия
1 Bedroom Apartment for Rent in Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 8/8
Apartment For Rent Saburtalo VASILISKO STR 1 bedroom 1 bathroom Totaly area 53 m…
$500
в месяц
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 8/8
apartment for rent in tbilisi vazha pshavela m2.
$850
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/12
106901 1 bedroom rent in Tbilisi Ortachala/ Vila Residence/Krtsanisi Contact us for more in…
$650
в месяц
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Квартира в аренду в Диди Дигоми в Тбилиси, Грузия
Квартира в аренду в Диди Дигоми
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5/5
00995557100075 в аренду УЛ. ДИДИ ДИГХОМИ АСМАТИ 14 75 м² 2 спальни 5/5 этаж 600 $ 65102
$600
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 11/32
2-комнатная квартира площадью 60 кв.м. для аренды в Сабуртало, на ул. Алексидзе, в новом ком…
$850
в месяц
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Flat for rent in Vake, Tbilisi в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Vake, Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/7
2-roomed 50 sq.m. apartment for rent in Vake, on Shatberashvili str, on the 3rd floor, new r…
$700
в месяц
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Apartment for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Apartment for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7/13
3-комнатная 80 кв.м. квартира в аренду в Сабуртало, на ул. Апакидзе, в новом здании, на 7-м …
$700
в месяц
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1 Bedroom Apartment for Rent in Tbilisi в Тбилиси, Грузия
1 Bedroom Apartment for Rent in Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 8/9
Apartment For Rent Didi dighomi ASMATI STR 1 bedroom 1 bathroom Totaly area 45 m…
$450
в месяц
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Сдается квартира в Сабуртало в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Сабуртало
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 18/22
00995557100075 в аренду САБУРТАЛО АРХИ МИНДЕЛИ 87,5 м² 2 спальни 18/22 этаж 1100 $ 67010
$1,100
в месяц
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Сдается квартира в Сабуртало в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Сабуртало
Тбилиси, Грузия
Число комнат 60
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 15/23
00995557100075 в аренду САБУРТАЛО КОСТАВА 80/82 Saakadze Tower 60 м² 1 спальня 15/23 эт…
$800
в месяц
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Flat for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 10/7
2-roomed 60 sq.m. apartment for rent on Vera, Kostava str, in new building, on the 7th floor…
$800
в месяц
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/6
apartment for rent in tbilisi saburtalo your house in jikia complex.
$1,000
в месяц
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2 Bedrooms Apartment for Rent Tbilisi в Тбилиси, Грузия
2 Bedrooms Apartment for Rent Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 10/18
Квартира для аренды сабуртало Ось Бахтриони 2 спальни 2 ванная комната Общая площ…
$1,550
в месяц
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1 Bedroom Apartment for Rent in Tbilisi в Тбилиси, Грузия
1 Bedroom Apartment for Rent in Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 11
Shavishvili str 11 -й этаж 1 спальня 65 кв. М Полностью меблирован Потрясающи…
$800
в месяц
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Сдается квартира в Сабуртало в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Сабуртало
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 10/11
00995557100075 в аренду ул. Сабуртало Миндели, 3, площадь Миндели 95 м² 2 спальни 10/12…
$1,100
в месяц
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Flat for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 9/10
Сдается 2-комнатная квартира площадью 89 кв.м. на Вера, ул. Джанашия, возле Круглого сада, в…
$900
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 8/6
2-roomed 65 sq.m. apartment for rent in Saburtalo, on Nucubidze str, in new building of M2, …
$700
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/9
109920 1 bedroom rent  in tbilisi burdzgla street Contact us for more information, our agent…
$600
в месяц
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Flat for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/17
2-roomed 70 sq.m. apartment for rent in Vake, on Chavchavadze ave, in new buiding, on the th…
$800
в месяц
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2 bedrooms Apartment for Rent Tbilisi в Тбилиси, Грузия
2 bedrooms Apartment for Rent Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 10/23
Квартира в аренду Сабуртало Green Hill 2 спальни 1 ванная Общая площадь 133 м 10/23 этаж
$1,700
в месяц
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Flat for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/10
Сдается 2-комнатная квартира 65 кв.м на Вера, ул. Барнова, в новом доме, на 7 этаже, новый р…
$900
в месяц
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Сдается квартира в Мтацминда в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Мтацминда
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
00995557100075 в аренду ул. Мтацминда Лермонтови 3 120 м² 2 спальни 2 ванные комнаты 2…
$2,200
в месяц
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Квартира в аренду в Ваке в Тбилиси, Грузия
Квартира в аренду в Ваке
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 9/9
00995557100075 в аренду ул. Ваке Кипшидзе 9 90 м² 2 спальни 9/9 этаж 1200 $ 84590
$1,200
в месяц
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Квартира в аренду в Диди Дигоми в Тбилиси, Грузия
Квартира в аренду в Диди Дигоми
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/8
00995557100075 в аренду ул. Диди Дигоми Хатаети 44 45 м² 1 спальня 1/8 этаж 400 $ 81725
$400
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 10/24
107535      2 bedroom rent in Tbilisi Berbuki street  Contact us for more information, our …
$1,300
в месяц
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Apartment for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Apartment for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 7/10
2-комнатная 53 кв.м. квартира в аренду в Сабуртало, на ул. Иосебидзе, на 7-м этаже, новая от…
$650
в месяц
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