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Производственные здания в Тбилиси, Грузия

коммерческая недвижимость
396
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Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство в Тбилиси, Грузия
Производство
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 4
A fully operational commercial property is for sale, ready to become a key growth point for …
$2,10 млн
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