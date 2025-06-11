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Инвестиционная недвижимость в Тбилиси, Грузия

коммерческая недвижимость
396
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Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Commercial space for sale in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Commercial space for sale in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
75 кв.м. подвальное коммерческое помещение для продажи в Ваке, на ул. Мосашвили, 4 комнаты, …
$55,000
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