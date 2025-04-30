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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Батуми, Грузия

квартиры-студии
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48 объектов найдено
Квартира 33м2 на Химшиашвили (Лот А056ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 33м2 на Химшиашвили (Лот А056ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 24/55
Сдается студия в Орби сити блок А на 24 этаже. Из квартиры открывается вид на море и горы. В…
$450
в месяц
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Квартира 27м2 на Тбети (Лот А049ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 27м2 на Тбети (Лот А049ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/5
Сдается студия в тихом месте с видом на горы. Квартира находится в районе Бензе, за железнод…
$320
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/13
Сдается студия с договором аренды на 6-12 месяцев, на 8 этаже в 200 метрах от моря, в рекреа…
$300
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 7/13
Сдается квартира с 2 спальнями с договором аренды на 6-12 месяцев, на 7 этаже в 20 метрах от…
$800
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 10/13
Сдается апартамент с двумя спальнями с договором аренды на 6-12 месяцев, на 10 этаже в 200 м…
$700
в месяц
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Квартира в Батуми, Грузия
Квартира
Батуми, Грузия
Площадь 24 м²
Этаж 4
Сдается студия 24 м2 по ул Тбел Абусеридзе 51 Этаж 4 Газовый котел для теплой воды, на кух…
$250
в месяц
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Квартира 76м2 на Тбел Абусеридзе (Лот А067ОВ) в Батуми, Грузия
Квартира 76м2 на Тбел Абусеридзе (Лот А067ОВ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 20/21
Квартира расположена в жилом комплексе. Удобная локация. В пешей доступности супермаркеты, ш…
$500
в месяц
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Квартира 39м2 на Химшиашвили (Лот А055ИН) в Батуми, Грузия
Квартира 39м2 на Химшиашвили (Лот А055ИН)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/22
Светлая квартира в новом комплексе с очень красивой входной зоной. Расположена всего в 150 м…
$500
в месяц
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Квартира 60м2 на Нижарадзе (Лот А016КБ) в Батуми, Грузия
Квартира 60м2 на Нижарадзе (Лот А016КБ)
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/8
Сдаётся в аренду до июня уютная трех комнатная квартира в новом доме с новым ремонтом в 50 м…
$400
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 34/41
Сдается апартамент с 2 спальнями с прямым видом на море на 34 этаже, в 50 метрах от моря. …
$2,500
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 14/20
Сдается квартира с 2 спальнями в 200 метрах от моря, с договором аренды на 6-12 месяцев. Пер…
$1,050
в месяц
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Квартира 47м2 на Меликишвили (Лот А065ЮТ) в Батуми, Грузия
Квартира 47м2 на Меликишвили (Лот А065ЮТ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/6
Сдается квартира с качественным ремонтом с отдельной спальней. Рядом парк 6 мая. Есть все не…
$1,000
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/13
Сдается студия с договором аренды на 6-12 месяцев, на 7 этаже в 20 метрах от моря. Цена $…
$400
в месяц
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Квартира 65м2 на Такаишвили (Лот А071ЮТ) в Батуми, Грузия
Квартира 65м2 на Такаишвили (Лот А071ЮТ)
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/10
Сдаётся трёхкомнатная квартира в центре города. Рядом находится море, парк 6 мая, бульвар, с…
$800
в месяц
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Квартира 89м2 на Нижарадзе (Лот А052ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 89м2 на Нижарадзе (Лот А052ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 5/16
Сдается в аренду просторная квартира 2+1 на Новом Бульваре. Дом находится рядом с парком Лех…
$650
в месяц
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Квартира 130м2 на Абашидзе (Лот А034ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 130м2 на Абашидзе (Лот А034ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Сдается второй этаж двухэтажного дома с четырьмя спальнями. Все спальни светлые, в каждой е…
$1,500
в месяц
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Квартира 44м2 на Ангиса (Лот А062ЕМ) в Батуми, Грузия
Квартира 44м2 на Ангиса (Лот А062ЕМ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 19/32
Сдается 1+1 квартира в элитном комплексе Горизонт 2. Боковой вид на море. Балкон по всему пе…
$480
в месяц
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Квартира 45м2 на Ангиса (Лот А061ЕМ) в Батуми, Грузия
Квартира 45м2 на Ангиса (Лот А061ЕМ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 26/32
Сдается 1+1 квартира в элитном комплексе Горизонт 2. Боковой вид на море. Балкон по всему пе…
$500
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/13
Сдается квартира с 1 спальней с договором аренды на 6-12 месяцев, на 7 этаже в 20 метрах от …
$600
в месяц
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Квартира 29м2 на Тбети (Лот А029ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 29м2 на Тбети (Лот А029ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/5
Сдается студия недалеко от ЖД вокзала. Тихий, уютный район с хорошим видом из окна.  Рядом …
$320
в месяц
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Квартира 125м2 на Агмашенебели (Лот А063ЮТ) в Батуми, Грузия
Квартира 125м2 на Агмашенебели (Лот А063ЮТ)
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 16/21
Сдается 3+1 квартира в ЖК Batumi Residence. Качественный ремонт. Три светлые спальни (две с …
$1,100
в месяц
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Квартира 60м2 на Ангиса (Лот А059ЕМ) в Батуми, Грузия
Квартира 60м2 на Ангиса (Лот А059ЕМ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 13/24
Сдается в аренду большая квартира 1+1, первая сдача. С посудомойкой и духовкой. новым постел…
$580
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 5/7
Сдается квартира с 3 спальнями в самом центре старого Батуми, на площади Европы. В кварти…
$2,500
в месяц
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Квартира 84м2 на Руставели (Лот А044ИН) в Батуми, Грузия
Квартира 84м2 на Руставели (Лот А044ИН)
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 24/45
Светлая просторная квартира с двумя спальнями. Панорамные окна с великолепным видом на море …
$2,000
в месяц
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Квартира 65м2 на Химшиашвили (Лот А013КБ) в Батуми, Грузия
Квартира 65м2 на Химшиашвили (Лот А013КБ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/23
Сдаётся в аренду квартира с отдельной спальней. Центральное отопление. В квартире есть все н…
$600
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 12/13
Сдается студия с договором аренды на 6-12 месяцев, на 12 этаже в 200 метрах от моря, в рекре…
$350
в месяц
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Квартира 70м2 на Шартава (Лот А039ИН) в Батуми, Грузия
Квартира 70м2 на Шартава (Лот А039ИН)
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/26
Современная просторная квартира. 2 светлые спальни. Все окна панорамные. В дома спа, фитнес …
$850
в месяц
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Квартира 62м2 на Ангиса (Лот А051ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 62м2 на Ангиса (Лот А051ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 11/20
Сдается в аренду квартира в элитном жилом комплексе Komunna Tower на Новом Бульваре. В доме …
$600
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 9/20
Сдается квартира с 1 спальней в 200 метрах от моря, с договором аренды на 1 год. Первоначаль…
$700
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/13
Сдается студия с договором аренды на 6-12 месяцев, на 4 этаже в 200 метрах от моря, в рекреа…
$300
в месяц
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