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Долгосрочная аренда пентхаусов в Грузии

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3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Premium Premium
Пентхаус 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Этаж 5/6
5-комнатный дуплексный пентхаус в аренду в Вере, Пикрис Гора, улица Анджапаридзе, на 5-6-м (…
$2,500
в месяц
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 12/12
Сдается в аренду роскошный пентхаус с 2 спальнями с договором аренды на 6-12 месяцев, на 12 …
$1,300
в месяц
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Сдается квартира в Ваке в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Ваке
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 11/14
00995557100075 в аренду ул. Ваке Фалиашвили 67 112 м² 2 спальни 2 ванные комнаты 11/14…
$2,800
в месяц
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Mazur EstateMazur Estate
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