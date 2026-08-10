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Квартиры с садом в Озургетском муниципалитете, Грузия

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Озургетский муниципалитет, Грузия
Квартира 1 комната
Озургетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/12
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на пер…
$175,000
НДС
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Студия 1 комната в Озургетский муниципалитет, Грузия
Студия 1 комната
Озургетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/12
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на пер…
$98,300
НДС
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Озургетский муниципалитет, Грузия
Квартира 1 комната
Озургетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/12
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на пер…
$141,192
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Типы недвижимости в Озургетском муниципалитете

квартиры-студии
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