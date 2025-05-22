Грузинский застройщик «Green Cape», Batumi предлагает по выгодным ценам квартиры в построенном доме в самом зеленом и экологичном месте всего Батумского побережья, в районе, называемом Зеленый Мыс, рядом с Батумским Ботаническим садом (10 мин пешком). До моря - 150м!
Дом полностью завершен строительством и УЖЕ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ!
Подключен ко всем видам коммуникаций, включая газ и оптоволоконный кабель.
Квартиры разной площади и планировки продаются в трех стадиях отделки:
1. с предчистовой подготовкой.
2. с финишным ремонтом.
3. «под ключ» (с полным ремонтом и техникой).
Есть ипотека, в том числе и для не резидентов.
Возможна рассрочка.
Возможна оплата в рублях РФ.