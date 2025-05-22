О застройщике

Грузинский застройщик «Green Cape», Batumi предлагает по выгодным ценам квартиры в построенном доме в самом зеленом и экологичном месте всего Батумского побережья, в районе, называемом Зеленый Мыс, рядом с Батумским Ботаническим садом (10 мин пешком). До моря - 150м!

Дом полностью завершен строительством и УЖЕ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ!

Подключен ко всем видам коммуникаций, включая газ и оптоволоконный кабель.

Квартиры разной площади и планировки продаются в трех стадиях отделки:

1. с предчистовой подготовкой.

2. с финишным ремонтом.

3. «под ключ» (с полным ремонтом и техникой).

Есть ипотека, в том числе и для не резидентов.

Возможна рассрочка.

Возможна оплата в рублях РФ.