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Green Cape

Грузия, Батуми
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2015
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
batumi-house.com/green_cape/
О застройщике

Грузинский застройщик «Green Cape», Batumi предлагает по выгодным ценам квартиры в построенном доме в самом зеленом и экологичном месте всего Батумского побережья, в районе, называемом Зеленый Мыс, рядом с Батумским Ботаническим садом (10 мин пешком). До моря - 150м!

Дом полностью завершен строительством и УЖЕ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ!

Подключен ко всем видам коммуникаций, включая газ и оптоволоконный кабель.

Квартиры разной площади и планировки продаются в трех стадиях отделки:

1. с предчистовой подготовкой.

2. с финишным ремонтом.

3. «под ключ» (с полным ремонтом и техникой).

Есть ипотека, в том числе и для не резидентов.

Возможна рассрочка.

Возможна оплата в рублях РФ.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 22:38
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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