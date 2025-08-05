Жилой комплекс Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.

Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.
Rotana Resort & Spa Batumi - эксклюзивный 5* 27-и этажный жилой и гостиничный комплекс с КАЗИНО на берегу моря, от т люксового отельера из Объединенных Арабских Эмиратов.
Rotana Resort & Spa предлагает уникальную возможность для инвестиций в брендовые резиденции, которые объединяют в себе роскошь и высокий доходный потенциал.
Этот проект обеспечивает первоклассный комфорт и элегантность, а имя Radisson Blu гарантирует престиж, что делает его идеальным выбором для инвесторов, желающих сочетать изысканную жизнь с надежными финансовыми вложениями.
Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с готовым ремонтом “под ключ”, эксклюзивный дизайн которых разработан согласно международным стандартам сети отелей Radisson.
Доход до 14% годовых!
Первый взнос 20%
Без% рассрочка до декабря 2027 года!
2-е категории номеров:
Студии
Номер от 29 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Номера с одной спальней
Номер от 49,5 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.