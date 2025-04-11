  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс Status House - квартиры по конкурентной цене от надежного застройщика

Жилой комплекс Status House - квартиры по конкурентной цене от надежного застройщика

Батуми, Грузия
от
$36,641
BTC
0.4358374
ETH
22.8441016
USDT
36 226.3889781
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25743
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Status House - жилой комплекс

Батуми, в конце Нового бульвара

В квартале Виндхам

 

Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для долгосрочной аренды.

Конкурентные цены, удобные планировки квартир, а также продуманное общее пространство и инфраструктура для вашей комфортной жизни.

Отличается оптимизированными планировками квартир, в комплексе будет больше квартир большой площадью 1+1 и 2+1.

Расстояние до моря 250 метров

 

Ключевые преимущества:

•         Полный спектр услуг по управлению недвижимостью и сдаче в аренду.

•         Круглосуточный лобби и консьерж-сервис.

•         Современные спортивные площадки, включая теннисные и волейбольные корты.

•         Специальные игровые зоны для детей, создающие комфортную среду для семей.

 

Инвестиционные возможности:

STATUS HOUSE — это уникальная возможность для выгодного вложения в динамично развивающийся рынок недвижимости Батуми. Проект сочетает доступные цены и высокую доходность, предлагая жилье премиального уровня.

 

Став владельцем недвижимости в STATUS HOUSE, вы получите эксклюзивный доступ к премиальной инфраструктуре и услугам других блоков в квартале.

 

Индивидуальное газовое отопление.

 

Можно проживать постоянно.

 

Сдача дек 2027г.

 

Структура комплекса

18 этажей

4 лифта

охрана

ресепшн

спорт площадки

паркинг

детская площадка

двор обьединен с Ла квинта

 

Квартиры:

- площадб от 29,9 м2 до 85 м2

-  цена от 36 641$ до 114 630$

у всех есть балконы

полубелый каркас

Стоимость ремонта под ключ 700 $/м2

ремонт без мебели - 550 $\м2

 

План оплат

- ПВ 30%

- Рассрочка под 0% до мая 2028г

 

Обслуживание

УК IPM

40\60%

плата за обслуживание 0.9 долл не более 45 долл

 

Паркинг

парковка на 140 машин

стоимость 10тыс долл

в руки не более 2х парковок

 

Не упустите возможность стать владельцем квартиры по конкурентной цене от надежного застройщика!

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 84.9
Цена за м², USD 1,150
Цена квартиры, USD 97,647
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 30.0
Цена за м², USD 1,225
Цена квартиры, USD 36,701

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$141,000
Апарт - отель Avenue by Orbi
Батуми, Грузия
от
$30,000
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Тбилиси, Грузия
от
$54,000
Жилой комплекс "NBG Beach Panorama" (Лот П032ЕМ)
Батуми, Грузия
от
$40,000
Многоквартирный жилой дом White Square Mindeli
Они, Грузия
от
$70,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Status House - квартиры по конкурентной цене от надежного застройщика
Батуми, Грузия
от
$36,641
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Батуми, Грузия
от
$30,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 34
AVENUE by ORBI - расположен в туристическом центре Батуми, на красивейшей Аллее Героев. Все квартиры имеют панорамный вид на море, аллею и город Аллея Героев, как одна из визитных карточек Батуми, является крупнейшим проспектом города - с современной архитектурной застройкой и развитой инфр…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 21
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с прост…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$60,260
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 44
Предлагаем новый, современный, эксклюзивный  проект от ведущего застройщика Грузии ( реализовано 11 проектов) в активно развивающемся курорте Европейского класса-Батуми. Жилой комплекс комфорт класса расположен на первой береговой линии рядом с Домом Юстиции и Аллеей Героев и соответствует д…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
19.01.2023
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
Доступные цены и вид на море. 5 современных ЖК в Батуми
28.02.2025
Доступные цены и вид на море. 5 современных ЖК в Батуми
Заезжай и живи. Привлекательная «вторичка» в Грузии от $39,000
10.10.2022
Заезжай и живи. Привлекательная «вторичка» в Грузии от $39,000
Как в Дубае, но дешевле и в Грузии? В Батуми строится амбициозный проект Alliance Centropolis
28.11.2024
Как в Дубае, но дешевле и в Грузии? В Батуми строится амбициозный проект Alliance Centropolis
Показать все публикации