Жилой комплекс Status House - квартиры по конкурентной цене от надежного застройщика

Status House - жилой комплекс

Батуми, в конце Нового бульвара

В квартале Виндхам

Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для долгосрочной аренды.

Конкурентные цены, удобные планировки квартир, а также продуманное общее пространство и инфраструктура для вашей комфортной жизни.

Отличается оптимизированными планировками квартир, в комплексе будет больше квартир большой площадью 1+1 и 2+1.

Расстояние до моря 250 метров

Ключевые преимущества:

• Полный спектр услуг по управлению недвижимостью и сдаче в аренду.

• Круглосуточный лобби и консьерж-сервис.

• Современные спортивные площадки, включая теннисные и волейбольные корты.

• Специальные игровые зоны для детей, создающие комфортную среду для семей.

Инвестиционные возможности:

STATUS HOUSE — это уникальная возможность для выгодного вложения в динамично развивающийся рынок недвижимости Батуми. Проект сочетает доступные цены и высокую доходность, предлагая жилье премиального уровня.

Став владельцем недвижимости в STATUS HOUSE, вы получите эксклюзивный доступ к премиальной инфраструктуре и услугам других блоков в квартале.

Индивидуальное газовое отопление.

Можно проживать постоянно.

Сдача дек 2027г.

Структура комплекса

18 этажей

4 лифта

охрана

ресепшн

спорт площадки

паркинг

детская площадка

двор обьединен с Ла квинта

Квартиры:

- площадб от 29,9 м2 до 85 м2

- цена от 36 641$ до 114 630$

у всех есть балконы

полубелый каркас

Стоимость ремонта под ключ 700 $/м2

ремонт без мебели - 550 $\м2

План оплат

- ПВ 30%

- Рассрочка под 0% до мая 2028г

Обслуживание

УК IPM

40\60%

плата за обслуживание 0.9 долл не более 45 долл

Паркинг

парковка на 140 машин

стоимость 10тыс долл

в руки не более 2х парковок

Не упустите возможность стать владельцем квартиры по конкурентной цене от надежного застройщика!