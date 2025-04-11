Жилой комплекс Status House - квартиры по конкурентной цене от надежного застройщика

Status House - жилой комплекс
Батуми, в конце Нового бульвара
В квартале Виндхам
Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для долгосрочной аренды.
Конкурентные цены, удобные планировки квартир, а также продуманное общее пространство и инфраструктура для вашей комфортной жизни.
Отличается оптимизированными планировками квартир, в комплексе будет больше квартир большой площадью 1+1 и 2+1.
Расстояние до моря 250 метров
Ключевые преимущества:
• Полный спектр услуг по управлению недвижимостью и сдаче в аренду.
• Круглосуточный лобби и консьерж-сервис.
• Современные спортивные площадки, включая теннисные и волейбольные корты.
• Специальные игровые зоны для детей, создающие комфортную среду для семей.
Инвестиционные возможности:
STATUS HOUSE — это уникальная возможность для выгодного вложения в динамично развивающийся рынок недвижимости Батуми. Проект сочетает доступные цены и высокую доходность, предлагая жилье премиального уровня.
Став владельцем недвижимости в STATUS HOUSE, вы получите эксклюзивный доступ к премиальной инфраструктуре и услугам других блоков в квартале.
Индивидуальное газовое отопление.
Можно проживать постоянно.
Сдача дек 2027г.
Структура комплекса
18 этажей
4 лифта
охрана
ресепшн
спорт площадки
паркинг
детская площадка
двор обьединен с Ла квинта
Квартиры:
- площадб от 29,9 м2 до 85 м2
- цена от 36 641$ до 114 630$
у всех есть балконы
полубелый каркас
Стоимость ремонта под ключ 700 $/м2
ремонт без мебели - 550 $\м2
План оплат
- ПВ 30%
- Рассрочка под 0% до мая 2028г
Обслуживание
УК IPM
40\60%
плата за обслуживание 0.9 долл не более 45 долл
Паркинг
парковка на 140 машин
стоимость 10тыс долл
в руки не более 2х парковок
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