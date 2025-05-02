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Дома с гаражом во Мцхете-Мтианетях, Грузия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Мцхетский муниципалитет, Грузия
Дом 4 комнаты
Мцхетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
1-storied 175 sq.m. new-constructed private house for sale in Mtskheta region, Gorovani, 4 r…
$150,000
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Дом 11 комнат в Душетский муниципалитет, Грузия
Дом 11 комнат
Душетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
4-storied 450 sq.m. private house for sale in 12 km from Bulachauri, in Tsiteli Klde village…
$320,000
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Дом 5 комнат в Сагурамо, Грузия
Дом 5 комнат
Сагурамо, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
1-storied 340 sq.m. new-constructed private house for sale in Saguramo, 5 rooms (4 bedrooms …
$670,000
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Параметры недвижимости во Мцхете-Мтианетях, Грузия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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