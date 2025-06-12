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Квартиры с террасой во Мцхете-Мтианетях, Грузия

однокомнатные
8
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Гудаури, Грузия
Квартира 2 комнаты
Гудаури, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 8
Полностью меблированные, готовые апартаменты для горнолыжного отдыха на невероятном горнолыж…
$47,691
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Параметры недвижимости во Мцхете-Мтианетях, Грузия

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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