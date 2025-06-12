Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Мцхета-Мтианети
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы во Мцхете-Мтианетях, Грузия

однокомнатные
8
Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Лиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/4
Apartment For Sale Lisi YOUR HOUSE IN LISI 1 bedroom 1 bathroom Totaly area 42 m…
$90,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гудаури, Грузия
Квартира 2 комнаты
Гудаури, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 8
Полностью меблированные, готовые апартаменты для горнолыжного отдыха на невероятном горнолыж…
$47,691
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Лиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Лиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/5
Apartment For Sale Lisi GREEN LISI 1 bedroom 1 bathroom Totaly area 41 m 4/6 floor
$80,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Лиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Лиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 4/9
Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Archi Nutsubidze в Тбилиси. Квартира располо…
$85,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Лиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Лиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 10/12
Apartment For Sale Lisi LISI BALAVARI 1 bedroom 1 bathroom Totaly area 47.5 m …
$75,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости во Мцхете-Мтианетях, Грузия

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти