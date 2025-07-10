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Виллы с видом на горы в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Капрешуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Капрешуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
$210,000
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Вилла 4 комнаты в Капрешуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Капрешуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
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$210,000
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Параметры недвижимости в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

с видом на море
Недорогая
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