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Виллы в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

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6 объектов найдено
Вилла в Ортабатуми, Грузия
Вилла
Ортабатуми, Грузия
Виллы Belvedere Batumi расположены на участке площадью 1,05 га в микрорайоне Ортабатуми, в 9…
€181,196
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Капрешуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
€191,212
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Капрешуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджно…
€191,212
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Капрешуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджно…
€191,212
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Капрешуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 375 м²
Количество этажей 2
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ ОТ БАТУМИ Необходимая инфраструктура в …
€138,300
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Вилла 3 спальни в Гантиади, Грузия
Вилла 3 спальни
Гантиади, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ ОТ БАТУМИ Необходимая инфраструктура в …
€147,500
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Параметры недвижимости в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

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