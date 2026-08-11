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Виллы в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Махинджаури, Грузия
Вилла 6 комнат
Махинджаури, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Продаются таунхаусы в элитном жилом комплексе Villa Makhinjauri. Комплекс расположен в тихо…
$311,250
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Вилла в Ортабатуми, Грузия
Вилла
Ортабатуми, Грузия
Belvedere Batumi Villas are located on a plot of 1.05 hectares in the Ortabatumi microdistri…
$199,000
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Параметры недвижимости в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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