  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Хелвачаурский муниципалитет
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на море

Квартиры-студии с видом на море в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

2 объекта найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/15
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 48.5 кв.м. Студия находится в отлич…
$139,680
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 15/15
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 60 кв.м. Студия находится в отл…
$172,800
