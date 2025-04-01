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Жильё в Гудаури, Грузия

квартиры
5
5 объектов найдено
Кондо 2 комнаты в Гудаури, Грузия
UP UP
Кондо 2 комнаты
Гудаури, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Добро пожаловать в нашу уникальную квартиру в Гудаурии, расположенную в живописном регионе, …
$67,500
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Квартира 1 комната в Кумлисцихе, Грузия
Квартира 1 комната
Кумлисцихе, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
Роскошная, полностью меблированная квартира в самом сердце ГудауриИспытайте идеальное сочета…
$81,246
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/5
Номер премиум класса с дизайнерским ремонтом с использование качественных материалов. С видо…
$61,300
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Квартира 2 комнаты в Гудаури, Грузия
Квартира 2 комнаты
Гудаури, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 8
Полностью меблированные, готовые апартаменты для горнолыжного отдыха на невероятном горнолыж…
$47,691
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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English
Квартира в Гудаури, Грузия
Квартира
Гудаури, Грузия
Квартира на горнолыжном курорте New Gudauri считается лучшим местом для покупки квартиры для…
$64,935
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов