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Кондо с видом на море в Грузии

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1 объект найдено
Кондо 3 комнаты в Батуми, Грузия
Кондо 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 20/20
Современная квартира с потрясающими панорамными видами на море и город выставлена на продажу…
$291,165
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Параметры недвижимости в Грузии

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