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Кондо с видом на горы в Грузии

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2 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Батуми, Грузия
Кондо 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 20/20
Современная квартира с потрясающими панорамными видами на море и город выставлена на продажу…
$291,165
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Кондо 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Кондо 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 8/9
4-roomed 135 sq.m. apartment for sale on Vera, Barnov str, in new building, on the 8th floor…
$300,000
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