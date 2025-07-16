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Кондо с садом в Грузии

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2 объекта найдено
Кондо 2 комнаты в Батуми, Грузия
Кондо 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 20/20
ბათუმის ცენტრალურ უბანში, "Gumbati Group"-ის საცხოვრებელ კომპლექსში იყიდება თანამედროვე აპარ…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Батуми, Грузия
Кондо 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 20/20
Современная квартира с потрясающими панорамными видами на море и город выставлена на продажу…
$291,165
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Параметры недвижимости в Грузии

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
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