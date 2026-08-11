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Отели и гостиницы на продажу в Чаквях, Грузия

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1 объект найдено
Отель 55 м² в Чакви, Грузия
Отель 55 м²
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Описание объекта: Это качественная двухкомнатная квартира с отдельной спальней, расположенна…
$149,975
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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