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Коммерческая недвижимость в Абхазия, Грузия

10 объектов найдено
Коммерческая 1 ванная с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Описание: Коммерческое помещение в аренду, склад-предприятие для этой цели. В Самгори, недал…
€5,452
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Коммерческая 1 ванная с интернетом, с подведенным электричеством, с Sewerage в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная с интернетом, с подведенным электричеством, с Sewerage
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 1/5
Description: Universal commercial space for rent in Saburtalo, …
€2,272
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Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Independent entrance в Тбилиси, Грузия
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Independent entrance
Тбилиси, Грузия
Площадь 117 м²
Этаж 1/12
Описание: Витражи, коммерческие помещения для продажи в Надзаладеви, на проспекте Гурамишвил…
€68,152
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Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage в Тбилиси, Грузия
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage
Тбилиси, Грузия
Площадь 41 м²
Количество этажей 8
Описание: Подвал для продажи в Надзаладеви, на улице Эртсо. На 0/8 этаже старого здания. Общ…
€10,450
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Коммерческая 3 ванных с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 3 ванных с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Description: 3-storey detached building for immediate rent in D…
€1,590
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Коммерческая 1 ванная с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Описание: Витражи, универсальные коммерческие помещения в аренду в Сабуртало, на проспекте З…
€909
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Коммерческая 10 ванных с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 10 ванных с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 420 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Трехэтаж…
€381,650
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Коммерческая 1 ванная с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Продается 1-этажное независимое здание в деревне Диди Лило. Общая площадь: 178,5 м2, из кото…
€68,152
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Коммерческая с интернетом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Тбилиси, Грузия
Коммерческая с интернетом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
Площадь 200 м²
Этаж 1/10
Описание: Витражи, коммерческие помещения в аренду в Сабуртало,…
€1,817
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Коммерческая 2 ванных с интернетом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 2 ванных с интернетом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/16
Описание: Коммерческое помещение дуплексного типа для продажи и…
€213,542
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