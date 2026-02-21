Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Терраса

Дома с террасой во Франции

Канны
18
Бордо
14
Антиб
8
Метрополия Франции
359
Показать больше
13 объектов найдено
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 3
Красивая вилла, идеально расположенная на фешенебельном полуострове Кап д’Антиб, недалеко от…
$11,70 млн
Оставить заявку
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Эта новая современная вилла расположена в тихом и зеленом районе на возвышенностях Рокбрюн-К…
$6,80 млн
Оставить заявку
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Вилла на пляже, с прямым выходом к морю, расположена в Вильнев Лубе, между Ниццой и Антибами…
Цена по запросу
Оставить заявку
OneOne
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Аренда и продажа виллы в Теуль-сюр-Мер с панорамным видом на море и побережье, в 5 минутах х…
$2,60 млн
Оставить заявку
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Эта роскошная вилла с великолепным видом на море и горы расположена на Кап д’Антиб, рядом с …
$11,11 млн
Оставить заявку
Замок 15 комнат в Бордо, Франция
Замок 15 комнат
Бордо, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Замок эпохи Ренессанс. Находится, в 20 километрах от Бордо. История замка начиинается в 12-м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и зеленые холмы. Провансальский дом площадью 180 м…
$2,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Только для любителей природы! В самом красивом и эксклюзивном районе Французской Ривьеры, ве…
$1,54 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Ла-Тюрби, Франция
Вилла 4 комнаты
Ла-Тюрби, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
На границе с Монако, в райском уголке голубого залива. Редкая жемчужина! Это могло бы быть о…
$1,23 млн
Оставить заявку
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Дом 6 комнат
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 5
В воротах Монако мы предлагаем вам жить в этом великолепном современном доме. полностью отр…
$3,25 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в Domaine Mougins.  Комнаты: 5 - Жилая площадь: 171 м2. Площад…
$2,49 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости во Франции

виллы
замки
особняки

Параметры недвижимости во Франции

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти