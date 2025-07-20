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Замки с террасой во Франции

Бордо
3
Метрополия Франции
43
Центр — Долина Луары
12
Новая Аквитания
9
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1 объект найдено
Замок 15 комнат в Бордо, Франция
Замок 15 комнат
Бордо, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Замок эпохи Ренессанс. Находится, в 20 километрах от Бордо. История замка начиинается в 12-м…
Цена по запросу
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Застройщик
Premiumazur
Языки общения
Русский, Français
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