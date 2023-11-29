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Замки в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

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3 объекта найдено
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом в Nizerolles, Франция
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом
Nizerolles, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 200 м²
Артикул: ART2547 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК Замок 30 комнат 20 спален 1200 м² Замок, первон…
€12,60 млн
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Замок замок в Метрополия Франции, Франция
Замок замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция регион Рона-Альпы, департамент Савойя Замок с видом на озеро Бурже…
€8,50 млн
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Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Lyon, Франция
Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Lyon, Франция
Количество спален 8
Площадь 620 м²
Замок идеально расположен в городке Ле-Кот-д'Аре в 30 минутах от Лиона в очаровательной дере…
€1,98 млн
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Параметры недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

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