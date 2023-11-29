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Замки в Земли Луары, Франция

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5 объектов найдено
Замок 31 спальня с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie в Ле Ман, Франция
Замок 31 спальня с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie
Ле Ман, Франция
Комнаты 56
Полностью отреставрированный замок эпохи Наполеона III c богатой и красивой историей. Жилая …
Цена по запросу
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Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ле Ман, Франция
Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ле Ман, Франция
Количество спален 15
Площадь 800 м²
Эксклюзивное шато расположено в Ле-Мане, Франция. Шато в стиле ренессанс расположено в приго…
€2,90 млн
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Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ле Ман, Франция
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ле Ман, Франция
Количество спален 13
Площадь 800 м²
Замок расположен на окраине университетского города Ле-Мана с его прекрасной инфраструктурой…
€1,98 млн
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Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Анже, Франция
Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Анже, Франция
Количество спален 15
Площадь 800 м²
Замок расположен в тихой деревушке неподалеку от Анже, в долине Луары. Все услуги и магазины…
€2,12 млн
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Замок 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Анже, Франция
Замок 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Анже, Франция
Количество спален 12
Площадь 900 м²
Очаровательное шато 18 и 19 века расположено в Анже, Франция. В шато площадью 900 кв.м 20 ко…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Земли Луары, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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