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Замки в Париже, Франция

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5 объектов найдено
Замок 27 комнат в Париж, Франция
Замок 27 комнат
Париж, Франция
Число комнат 27
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 000 м²
Замок эпохи Людовика XV в идеальном состоянии — всего в 45 км от Парижа Всего в 50 км к ю…
Цена по запросу
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Замок 30 комнат в Париж, Франция
Замок 30 комнат
Париж, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Площадь 1 000 м²
ЗАМОК  РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
$16,60 млн
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Замок 7 спален в Париж, Франция
Замок 7 спален
Париж, Франция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Замок окружен великолепным ландшафтом, прекрасными садами и лесом. В замке 12 комнат, из …
$2,60 млн
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Замок 5 спален в Париж, Франция
Замок 5 спален
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного а…
$3,95 млн
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Замок 9 комнат в Париж, Франция
Замок 9 комнат
Париж, Франция
Число комнат 9
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Замок начала XIX века с подогреваемым бассейном в 80 км от Парижа. 9 комнат, из них 5 спа…
$2,23 млн
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