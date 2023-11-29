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Замки в Париж, Франция

Замок В архив
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17 объектов найдено
Замок 5 спален с гаражом в Париж, Франция
Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
  Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
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Замок 10 спален в Париж, Франция
Замок 10 спален
Париж, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 000 м²
ЗАМОК  РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Редкое месторасположение!    Очаровательный Замок конца XIXв «Belle époque» в…
€7,40 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 900 м²
Франция Пригород Парижа, г. Фонтенбло Элегантный замок конца XVIII в. …
€4,70 млн
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Замок с террасой в Париж, Франция
Замок с террасой
Париж, Франция
Площадь 1 200 м²
Франция 50 км от Парижа   Исторический замок   Уникальный ис…
€3,70 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Франция 50 км от Парижа   Элегантный замок 19 века   Элегант…
€2,40 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 410 м²
Франция г.Париж   Замок рядом с заповедником   Красивый, неб…
€5,25 млн
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Замок замок в Париж, Франция
Замок замок
Париж, Франция
Площадь 600 м²
Франция г.Париж   Замок с парком 11 га   Элегантный замок 70…
€2,65 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 5 000 м²
Франция г. Париж   Замок 18 века под отель   Элегантный зам…
€10,00 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 3 500 м²
Франция г. Париж   Готический замок под отель   Редкий готич…
€13,50 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 4 200 м²
Франция г. Париж   Замок 19 века под отель   Замок конца 19 …
€4,90 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 900 м²
Франция г. Париж   Замок 18 века под отель   Элегантный трёх…
€2,91 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Франция   Замок в 40 мин от Парижа   Исторический замок Генриха …
€6,80 млн
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Замок в pernay, Франция
Замок
pernay, Франция
Площадь 920 м²
Великолепный замок в долине Луары с 4 тщательно отремонтированными коттеджами, предлагающими…
€2,65 млн
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Замок в Бурк-ан-Брес, Франция
Замок
Бурк-ан-Брес, Франция
Франция, регион Дром, восстановленный средневековый замок на вершине очаровательной деревни.…
€1,10 млн
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Замок 5 спален в Париж, Франция
Замок 5 спален
Париж, Франция
Комнаты 9
Площадь 450 м²
Замок начала XIX века с подогреваемым бассейном в 80 км от Парижа. 9 комнат, из них 5 спа…
€2,10 млн
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Замок 7 спален в Париж, Франция
Замок 7 спален
Париж, Франция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Замок окружен великолепным ландшафтом, прекрасными садами и лесом. В замке 12 комнат, из …
€2,45 млн
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Параметры недвижимости в Париж, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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