Замки с гаражом во Франции

Бордо
3
Метрополия Франции
43
Новая Аквитания
9
Нормандия
5
1 объект найдено
Замок 15 комнат в Бордо, Франция
Замок 15 комнат
Бордо, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Замок эпохи Ренессанс. Находится, в 20 километрах от Бордо. История замка начиинается в 12-м…
Цена по запросу
