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Замки в Иль-де-Франсе, Франция

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Париж
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11 объектов найдено
Замок 25 комнат в Route Forestiere dOrleans, Франция
Замок 25 комнат
Route Forestiere dOrleans, Франция
Число комнат 25
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 600 м²
Редкость! Замок в 65 км от Парижа в исключительном состоянии Величественный замок площадь…
Цена по запросу
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Замок 27 комнат в Париж, Франция
Замок 27 комнат
Париж, Франция
Число комнат 27
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 000 м²
Замок эпохи Людовика XV в идеальном состоянии — всего в 45 км от Парижа Всего в 50 км к ю…
Цена по запросу
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Замок 14 комнат в Лез-Юлис, Франция
Замок 14 комнат
Лез-Юлис, Франция
Число комнат 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
$15,07 млн
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Замок 30 комнат в Париж, Франция
Замок 30 комнат
Париж, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Площадь 1 000 м²
ЗАМОК  РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
$16,60 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШАТО ИЛЬ ДЕ ФРАНС
Цена по запросу
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Замок 10 спален в Фонтенбло, Франция
Замок 10 спален
Фонтенбло, Франция
Количество спален 10
Площадь 900 м²
В нескольких минутах от Фонтенбло расположен замок жилой площадью 900 м² на участке 28 га, м…
$4,51 млн
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Замок 35 комнат в Вильнёв-ле-Руа, Франция
Замок 35 комнат
Вильнёв-ле-Руа, Франция
Число комнат 35
Площадь 1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
$13,84 млн
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Замок 5 спален в Париж, Франция
Замок 5 спален
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного а…
$3,95 млн
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Замок 9 комнат в Париж, Франция
Замок 9 комнат
Париж, Франция
Число комнат 9
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Замок начала XIX века с подогреваемым бассейном в 80 км от Парижа. 9 комнат, из них 5 спа…
$2,23 млн
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Замок 7 спален в Париж, Франция
Замок 7 спален
Париж, Франция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Замок окружен великолепным ландшафтом, прекрасными садами и лесом. В замке 12 комнат, из …
$2,60 млн
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Замок 20 комнат в Метрополия Франции, Франция
Замок 20 комнат
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 20
Количество спален 7
Площадь 800 м²
Замок в 45 минутах от Парижа ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС:  Замок 20 комнат 7 спален 800 м² 50 км к юг…
$16,38 млн
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франсе, Франция

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