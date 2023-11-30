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Замки в Иль-де-Франс, Франция

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26 объектов найдено
Замок 14 комнат в Les Ulis, Франция
Замок 14 комнат
Les Ulis, Франция
Комнаты 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
€9,40 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШАТО ИЛЬ ДЕ ФРАНС
Цена по запросу
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Замок 5 спален с гаражом в Париж, Франция
Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
  Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
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Замок 10 спален в Париж, Франция
Замок 10 спален
Париж, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 000 м²
ЗАМОК  РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
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Замок 7 спален в Метрополия Франции, Франция
Замок 7 спален
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 20
Площадь 800 м²
Замок в 45 минутах от Парижа ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС:  Замок 20 комнат 7 спален 800 м² 50 км к юг…
€14,80 млн
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Замок 35 комнат в Орли, Франция
Замок 35 комнат
Орли, Франция
Комнаты 35
Площадь 1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
€12,50 млн
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Замок в Версаль, Франция
Замок
Версаль, Франция
Площадь 1 100 м²
Версаль, 30 минут от Парижа (19 км) Исторический замок начала XIX века на территории…
€9,80 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Редкое месторасположение!    Очаровательный Замок конца XIXв «Belle époque» в…
€7,40 млн
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Замок с двором в Chatou, Франция
Замок с двором
Chatou, Франция
Площадь 1 200 м²
Округ Парижа. Редкое имение в прекрасном состоянии, принадлежащее семье – владельцу компа…
€4,80 млн
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Замок в Фонтенбло, Франция
Замок
Фонтенбло, Франция
Площадь 800 м²
Франция г.Париж Исторический замок на территории парка Исторический Замок XVII века в…
€2,90 млн
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Замок 16 комнат с сауной в Avon, Франция
Замок 16 комнат с сауной
Avon, Франция
Комнаты 16
Площадь 800 м²
Фонтебло, 40 мин от Парижа Великолепный замок  LOUIS XIII на территории &nbs…
€4,10 млн
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Замок в Фонтенбло, Франция
Замок
Фонтенбло, Франция
Площадь 980 м²
Замок XIX века 50 км от Парижа в живописном престижном парке-заповеднике Фонтебло. Жилая&nb…
€9,00 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 900 м²
Франция Пригород Парижа, г. Фонтенбло Элегантный замок конца XVIII в. …
€4,70 млн
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Замок с террасой в Париж, Франция
Замок с террасой
Париж, Франция
Площадь 1 200 м²
Франция 50 км от Парижа   Исторический замок   Уникальный ис…
€3,70 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Франция 50 км от Парижа   Элегантный замок 19 века   Элегант…
€2,40 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 410 м²
Франция г.Париж   Замок рядом с заповедником   Красивый, неб…
€5,25 млн
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Замок замок в Париж, Франция
Замок замок
Париж, Франция
Площадь 600 м²
Франция г.Париж   Замок с парком 11 га   Элегантный замок 70…
€2,65 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 5 000 м²
Франция г. Париж   Замок 18 века под отель   Элегантный зам…
€10,00 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 3 500 м²
Франция г. Париж   Готический замок под отель   Редкий готич…
€13,50 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 4 200 м²
Франция г. Париж   Замок 19 века под отель   Замок конца 19 …
€4,90 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 900 м²
Франция г. Париж   Замок 18 века под отель   Элегантный трёх…
€2,91 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Франция   Замок в 40 мин от Парижа   Исторический замок Генриха …
€6,80 млн
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Замок 5 спален в Париж, Франция
Замок 5 спален
Париж, Франция
Комнаты 9
Площадь 450 м²
Замок начала XIX века с подогреваемым бассейном в 80 км от Парижа. 9 комнат, из них 5 спа…
€2,10 млн
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Замок 7 спален в Париж, Франция
Замок 7 спален
Париж, Франция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Замок окружен великолепным ландшафтом, прекрасными садами и лесом. В замке 12 комнат, из …
€2,45 млн
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Замок 37 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Париж, Франция
Замок 37 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Париж, Франция
Количество спален 37
Площадь 3 000 м²
Элегантный особняк с видом на Сену находится в городке Сена и Марн, в 50 км от Парижа. Станц…
€6,49 млн
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Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Париж, Франция
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Париж, Франция
Количество спален 13
Площадь 1 500 м²
Исключительный особняк расположен в самом сердце регионального природного парка Гатинай, в 4…
€5,98 млн
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с бассейном
с видом на горы
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недорогая
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