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Замки в New Aquitaine, Франция

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23 объекта найдено
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Замок в Пуатье, Франция
Замок
Пуатье, Франция
Количество спален 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
€5,90 млн
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Замок 54 комнаты в Шаранта, Франция
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
Число комнат 54
Площадь 1 300 м²
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века в ду…
€1,80 млн
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Замок 18 комнат в Жиронда, Франция
Замок 18 комнат
Жиронда, Франция
Число комнат 18
Количество спален 10
Площадь 1 036 м²
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м²                    В Жиронде, в 40 км от Бордо, у ворот…
€2,30 млн
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Замок в Пуатье, Франция
Замок
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€2,00 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 700 м²
Франция регион Пуату-Шаранта (Новая Аквитания) Замок с выходом к реке …
€1,47 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 450 м²
Франция регион Пуату-Шаранта Замок с парком Настоящий Замок Спяще…
€1,26 млн
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Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
€3,40 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 687 м²
Франция регион Аквитания Замок Наполеона III Гостеприимный, уютный…
€1,34 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 750 м²
Франция регион Новая Аквитания (Пуату-Шаранта) Замок с парком 11 га …
€2,35 млн
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Замок 14 комнат с интернетом, с камином в Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Замок 14 комнат с интернетом, с камином
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Число комнат 14
Количество спален 7
Площадь 540 м²
В 2 минутах от одной из средневековых деревень, классифицированных как одна из самых красивы…
Цена по запросу
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Замок с мебелью, с кондиционером, с садом в Дордонь, Франция
Замок с мебелью, с кондиционером, с садом
Дордонь, Франция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
Великолепный замок 14-го века расположен в коммуне Риберак в департаменте Дордонь, Новая Акв…
€1,35 млн
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Замок с мебелью, с кондиционером, с садом в Дордонь, Франция
Замок с мебелью, с кондиционером, с садом
Дордонь, Франция
Площадь 5 м²
Средневековое шато расположено в Дордони, Франция. Шато 15 века обладает 7 спальнями, совмещ…
€3,80 млн
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Замок с мебелью, с садом, с отоплением в Monsegur, Франция
Замок с мебелью, с садом, с отоплением
Monsegur, Франция
Площадь 14 м²
Великолепный замок в стиле Палладио находится рядом с Монсегюром и включает в себя большое …
€2,70 млн
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Замок с мебелью, с садом, с отоплением в Cognac-la-Foret, Франция
Замок с мебелью, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 15
Площадь 1 000 м²
Величественный замок расположен на берегу реки в городе Коньяк, Франция. Шато 16 века площад…
€9,45 млн
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Замок с мебелью, с садом, с отоплением в Дордонь, Франция
Замок с мебелью, с садом, с отоплением
Дордонь, Франция
Количество спален 10
Площадь 900 м²
Старинный замок расположен в Дордони, Франция. Уникальный замок 12 века хранит в своих стена…
€6,20 млн
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Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Cognac-la-Foret, Франция
Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 13
Площадь 1 255 м²
Роскошный замок, построенный в 1880 году, расположен на берегу реки Шаранта, в городе Коньяк…
€3,95 млн
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Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Cognac-la-Foret, Франция
Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 12
Площадь 1 255 м²
Исключительный замок 19 века расположен в тихом районе удивительно красивого города Шаранте.…
€3,95 млн
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Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Дордонь, Франция
Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Дордонь, Франция
Количество спален 15
Площадь 1 300 м²
Замок прекрасно расположен всего в нескольких минутах от основных туристических объектов, не…
€2,99 млн
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Замок с мебелью, с садом, с инфраструктурой в Бордо, Франция
Замок с мебелью, с садом, с инфраструктурой
Бордо, Франция
Количество спален 9
Площадь 560 м²
Потрясающий замок девятнадцатого века находится в 20 км от Бордо. Планировка замка состоит и…
€1,69 млн
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Замок с гаражом, с садом, с отоплением в Cognac-la-Foret, Франция
Замок с гаражом, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 43
Площадь 3 200 м²
Впечатляющий замок 19го века с прекрасным видом на Шаранту расположен около Коньяка, Франция…
€1,59 млн
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Замок с кондиционером, с гаражом, с садом в Cognac-la-Foret, Франция
Замок с кондиционером, с гаражом, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Небольшой замок построен в самом сердце провинции Коньяк, среди холмов и виноградников, расп…
€1,10 млн
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Замок с мебелью, с кондиционером, с садом в Дордонь, Франция
Замок с мебелью, с кондиционером, с садом
Дордонь, Франция
Количество спален 10
Площадь 855 м²
Роскошное шато расположено в Перигё, Дордонь, Франция. В шато площадью 855 кв.м 22 комнаты, …
€960,000
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Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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