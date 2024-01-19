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23 объекта найдено
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Замок
Бордо, Франция
1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Замок
Пуатье, Франция
6
800 м²
3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
€5,90 млн
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Агентство
Аталанта
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Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
54
1 300 м²
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века в ду…
€1,80 млн
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Замок 18 комнат
Жиронда, Франция
18
10
1 036 м²
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м² В Жиронде, в 40 км от Бордо, у ворот…
€2,30 млн
3
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Замок
Пуатье, Франция
10
700 м²
2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€2,00 млн
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English, Русский
Замок
Метрополия Франции, Франция
700 м²
Франция регион Пуату-Шаранта (Новая Аквитания) Замок с выходом к реке …
€1,47 млн
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Замок
Метрополия Франции, Франция
450 м²
Франция регион Пуату-Шаранта Замок с парком Настоящий Замок Спяще…
€1,26 млн
2
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Замок
Бордо, Франция
1 000 м²
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
€3,40 млн
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Замок
Метрополия Франции, Франция
687 м²
Франция регион Аквитания Замок Наполеона III Гостеприимный, уютный…
€1,34 млн
2
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Замок
Метрополия Франции, Франция
750 м²
Франция регион Новая Аквитания (Пуату-Шаранта) Замок с парком 11 га …
€2,35 млн
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Замок 14 комнат с интернетом, с камином
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
14
7
540 м²
В 2 минутах от одной из средневековых деревень, классифицированных как одна из самых красивы…
Цена по запросу
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Замок с мебелью, с кондиционером, с садом
Дордонь, Франция
7
500 м²
Великолепный замок 14-го века расположен в коммуне Риберак в департаменте Дордонь, Новая Акв…
€1,35 млн
1
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Замок с мебелью, с кондиционером, с садом
Дордонь, Франция
5 м²
Средневековое шато расположено в Дордони, Франция. Шато 15 века обладает 7 спальнями, совмещ…
€3,80 млн
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Замок с мебелью, с садом, с отоплением
Monsegur, Франция
14 м²
Великолепный замок в стиле Палладио находится рядом с Монсегюром и включает в себя большое …
€2,70 млн
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Замок с мебелью, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
15
1 000 м²
Величественный замок расположен на берегу реки в городе Коньяк, Франция. Шато 16 века площад…
€9,45 млн
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Замок с мебелью, с садом, с отоплением
Дордонь, Франция
10
900 м²
Старинный замок расположен в Дордони, Франция. Уникальный замок 12 века хранит в своих стена…
€6,20 млн
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Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
13
1 255 м²
Роскошный замок, построенный в 1880 году, расположен на берегу реки Шаранта, в городе Коньяк…
€3,95 млн
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Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
12
1 255 м²
Исключительный замок 19 века расположен в тихом районе удивительно красивого города Шаранте.…
€3,95 млн
1
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Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Дордонь, Франция
15
1 300 м²
Замок прекрасно расположен всего в нескольких минутах от основных туристических объектов, не…
€2,99 млн
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Замок с мебелью, с садом, с инфраструктурой
Бордо, Франция
9
560 м²
Потрясающий замок девятнадцатого века находится в 20 км от Бордо. Планировка замка состоит и…
€1,69 млн
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Замок с гаражом, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
43
3 200 м²
Впечатляющий замок 19го века с прекрасным видом на Шаранту расположен около Коньяка, Франция…
€1,59 млн
1
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Замок с кондиционером, с гаражом, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
8
600 м²
Небольшой замок построен в самом сердце провинции Коньяк, среди холмов и виноградников, расп…
€1,10 млн
1
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Замок с мебелью, с кондиционером, с садом
Дордонь, Франция
10
855 м²
Роскошное шато расположено в Перигё, Дордонь, Франция. В шато площадью 855 кв.м 22 комнаты, …
€960,000
1
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