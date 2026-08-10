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Замки в Бордо, Франция

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3 объекта найдено
Замок 10 комнат в 11, Франция
Замок 10 комнат
11, Франция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 157 м²
Количество этажей 3
Замок, располржегнный в 10-ти минутах от Бордо, французская и элегантная архитектура Площадь…
Цена по запросу
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Замок 15 комнат в Бордо, Франция
Замок 15 комнат
Бордо, Франция
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 833 м²
Количество этажей 2
Замок после реновации, 15 комнат, 7 спален, 6 ванных комнат,  рабочий кабинет. На территории…
$2,07 млн
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Замок 15 комнат в Бордо, Франция
Замок 15 комнат
Бордо, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Замок эпохи Ренессанс. Находится, в 20 километрах от Бордо. История замка начиинается в 12-м…
Цена по запросу
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