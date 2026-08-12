Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Лизьё
  4. Жилая
  5. Замок

Замки в Лизье, Франция

;
Замок Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Замок 7 спален в Довиль, Франция
Замок 7 спален
Довиль, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Роскошный замок XIX века с конным доменом ✨ Всего в 2 часах от Парижа и 20 минутах от Дов…
$6,56 млн
Оставить заявку
Замок 6 спален в Лизьё, Франция
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
$3,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Замок 15 комнат в Chemin Launay, Франция
Замок 15 комнат
Chemin Launay, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 300 м²
Замок Уэтвиль — Нормандия, Франция Исключительная элегантность в сердце Нормандии Всег…
Цена по запросу
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Замок 5 спален в Довиль, Франция
Замок 5 спален
Довиль, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Вблизи Кот Флёри — Сельская местность — Красивый, недавно отреставрированый, особняк XVII ве…
$1,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Замок 7 спален в Онфлёр, Франция
Замок 7 спален
Онфлёр, Франция
Количество спален 7
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Чудесный Замок XVIII века в прекрасном состоянии ( полная реставрация в 2020г). Уникально…
$3,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лизье, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти