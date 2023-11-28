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Замки в Нормандия, Франция

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9 объектов найдено
Замок в Vimoutiers, Франция
Замок
Vimoutiers, Франция
Количество этажей 3
Нормандия, знаменитая виллf импрессионистов Живерни, 45мин от Парижа. Замок конца XVIII в…
€3,90 млн
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Замок 6 спален в Лизьё, Франция
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
€2,90 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Замок 7 спален в Онфлёр, Франция
Замок 7 спален
Онфлёр, Франция
Количество спален 7
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Чудесный Замок XVIII века в прекрасном состоянии ( полная реставрация в 2020г). Уникально…
€3,48 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Замок 9 спален в Le Vieil-Evreux, Франция
Замок 9 спален
Le Vieil-Evreux, Франция
Количество спален 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
Нормандия – великолепный замок 17-18 веков. Этот исключительный дом в стиле Людовика XIII, …
€3,70 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Замок замок в Метрополия Франции, Франция
Замок замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 500 м²
Франция Нормандия Исторический замок с парком 18га Замок XV…
€3,80 млн
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Замок замок в Метрополия Франции, Франция
Замок замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 750 м²
Франция Нормандия Замок с парком 27га Очаровательный замок …
€4,75 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 200 м²
Франция Нормандия Чудесный замок в стиле Мансар Замок (пост…
€4,20 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 20 000 м²
Франция Нормандия   Роскошный замок в 30 мин от Парижа   Уни…
€85,00 млн
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Замок 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Doville, Франция
Замок 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Doville, Франция
Количество спален 10
Площадь 600 м²
Потрясающий замок находится в стране Дож, в Нормандии, всего в 25 км от моря. Собственность…
€1,98 млн
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Параметры недвижимости в Нормандия, Франция

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