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Квартиры в Пасси, Франция

двухкомнатные
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62 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$297,094
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Квартира 5 спален в Пасси, Франция
Квартира 5 спален
Пасси, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$670,453
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$332,950
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Квартира 4 спальни в Пасси, Франция
Квартира 4 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$476,944
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$303,696
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$373,929
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$316,217
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Квартира 4 спальни в Пасси, Франция
Квартира 4 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$484,684
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$294,590
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Квартира 4 спальни в Пасси, Франция
Квартира 4 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$433,689
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$292,313
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$360,041
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$303,696
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$335,568
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$353,212
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Квартира 4 спальни в Пасси, Франция
Квартира 4 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 4
Площадь 102 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$570,284
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$297,094
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$298,232
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$339,780
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$282,296
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$336,365
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$346,951
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$268,637
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$276,605
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$346,040
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$281,158
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$298,005
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Квартира 5 спален в Пасси, Франция
Квартира 5 спален
Пасси, Франция
Количество спален 5
Площадь 128 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$719,400
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$295,956
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$338,642
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