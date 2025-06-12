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Квартиры в Caluire et Cuire, Франция

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45 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 2 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$265,601
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$436,344
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$621,317
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Квартира 3 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 3 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$404,093
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Квартира 2 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 2 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$294,058
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$412,630
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Квартира 2 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 2 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$347,179
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$708,017
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Квартира 3 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 3 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$454,178
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$620,369
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 96 м²
Этаж 4
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$772,900
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Квартира 3 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 3 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$374,688
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Квартира 2 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 2 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$355,147
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
| Апартаменты
$665,900
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Квартира 2 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 2 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$420,029
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Квартира 2 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 2 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$284,573
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Квартира 2 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 2 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
| Апартаменты
$332,002
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Квартира 3 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 3 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$417,374
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Квартира 2 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 2 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$344,333
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 2
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$568,007
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Квартира 3 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 3 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 3
Площадь 54 м²
| Апартаменты
$379,430
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
| Апартаменты
$426,859
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 91 м²
Этаж 4
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$648,826
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Квартира 4 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 4 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$674,437
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Квартира 3 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 3 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 4
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$438,242
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Квартира 3 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 3 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$408,646
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Квартира 3 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 3 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$407,887
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Квартира 2 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 2 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$350,594
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Квартира 3 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 3 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Мы приглашаем вас открыть для себя нашу новую жилплощадь в самом центре района Верне. Воспол…
$408,646
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Квартира 2 спальни в Caluire et Cuire, Франция
Квартира 2 спальни
Caluire et Cuire, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
| Апартаменты
$341,487
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