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Квартиры в Vienne, Франция

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84 объекта найдено
Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 93 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$302,216
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Квартира 3 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$247,521
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$269,775
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Квартира 2 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$183,431
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$271,482
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 93 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$326,120
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Квартира 2 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 3
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$191,902
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Квартира 2 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$175,965
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 93 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$324,982
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 96 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$307,908
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$292,541
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Квартира 3 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$250,225
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$277,174
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$286,849
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 93 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$313,599
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Квартира 3 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$242,968
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$269,206
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Квартира 2 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$179,991
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$309,274
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 93 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$278,312
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$291,402
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$290,833
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 96 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$318,152
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Этаж 3
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$265,421
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$294,248
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$289,126
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 2
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$253,143
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Квартира 2 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$188,486
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Квартира 3 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$235,782
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 1
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$264,866
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Параметры недвижимости в Vienne, Франция

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