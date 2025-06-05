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Квартиры в Bron, Франция

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26 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$267,498
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$285,711
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$318,721
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Квартира 4 спальни в Bron, Франция
Квартира 4 спальни
Bron, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$400,678
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$299,371
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$322,136
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$309,615
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 5
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$266,360
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$313,030
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 3
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$323,275
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$311,892
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 4
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$309,615
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$274,328
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 6
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$372,221
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$352,870
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$340,349
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$284,573
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$250,424
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$316,445
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 4
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$348,317
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$239,041
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Квартира 4 спальни в Bron, Франция
Квартира 4 спальни
Bron, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$371,083
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$285,711
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Квартира 3 спальни в Bron, Франция
Квартира 3 спальни
Bron, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 5
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$364,253
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$261,807
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Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$278,881
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