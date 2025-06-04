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Квартиры в Francheville, Франция

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14 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Francheville, Франция
Квартира 3 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$449,625
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Квартира 3 спальни в Francheville, Франция
Квартира 3 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$409,785
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Квартира 4 спальни в Francheville, Франция
Квартира 4 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$539,550
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Квартира 3 спальни в Francheville, Франция
Квартира 3 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
| Апартаменты
$343,764
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Квартира 2 спальни в Francheville, Франция
Квартира 2 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$317,583
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Квартира 3 спальни в Francheville, Франция
Квартира 3 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$377,913
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Квартира 3 спальни в Francheville, Франция
Квартира 3 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$399,540
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Квартира 3 спальни в Francheville, Франция
Квартира 3 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$376,774
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Квартира 4 спальни в Francheville, Франция
Квартира 4 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$528,167
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Квартира 3 спальни в Francheville, Франция
Квартира 3 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$374,498
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Квартира 2 спальни в Francheville, Франция
Квартира 2 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$325,551
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Квартира 4 спальни в Francheville, Франция
Квартира 4 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 1
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$505,401
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Квартира 3 спальни в Francheville, Франция
Квартира 3 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$365,391
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Квартира 3 спальни в Francheville, Франция
Квартира 3 спальни
Francheville, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$398,402
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