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Квартиры в Бурк-ан-Брес, Франция

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48 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 4 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$266,399
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Квартира 4 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 4 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$283,512
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$168,526
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$166,225
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Квартира 4 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 4 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$290,317
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Квартира 3 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 3 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$209,457
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$146,910
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Квартира 3 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 3 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$212,959
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Квартира 3 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 3 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$196,947
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$181,035
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$174,230
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$140,104
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$152,614
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Квартира 3 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 3 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$223,167
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Квартира 4 спальни в Треву, Франция
Квартира 4 спальни
Треву, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$327,828
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Квартира 3 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 3 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$208,356
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Квартира 3 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 3 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$214,060
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$168,526
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Квартира 4 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 4 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$290,317
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$174,230
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$179,934
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$157,117
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Квартира 4 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 4 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$301,726
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$156,016
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Квартира 4 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 4 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$259,594
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Квартира 4 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 4 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$277,808
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Квартира 3 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 3 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Апартаменты
$237,978
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Квартира 2 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 2 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$187,841
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Квартира 3 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 3 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$220,865
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Квартира 3 спальни в Бурк-ан-Брес, Франция
Квартира 3 спальни
Бурк-ан-Брес, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$203,852
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Параметры недвижимости в Бурк-ан-Брес, Франция

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