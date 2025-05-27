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Квартиры-студии в Оверни — Роне — Альпах, Франция

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15 объектов найдено
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 6
Расположенная недалеко от кампуса , жилплощадь приветствует студентов в приятной и дружелюбн…
$93,455
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Студия в Метрополия Франции, Франция
Студия
Метрополия Франции, Франция
Площадь 34 м²
Этаж 3
| Студия
$234,776
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Студия
$65,874
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Расположенная недалеко от кампуса , жилплощадь приветствует студентов в приятной и дружелюбн…
$97,216
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 8
| Студия
$90,491
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$97,671
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Студия
$91,631
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$98,013
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$103,142
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
Расположенная в нескольких шагах от станции метро (линия D), эта жилплощадь очень популярна …
$108,612
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 6
Расположенная недалеко от кампуса , жилплощадь приветствует студентов в приятной и дружелюбн…
$91,631
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
Расположенная в нескольких шагах от станции метро (линия D), эта жилплощадь очень популярна …
$99,039
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$104,851
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Студенческая жилплощадь идеально расположена в одном из крупнейших деловых и учебных районов…
$84,679
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Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$97,671
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Параметры недвижимости в Оверни — Роне — Альпах, Франция

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