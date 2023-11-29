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Квартиры в Альбервиль, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Альбервиль, Франция
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Альбервиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Великолепный апартамент расположен рядом со склоном Bellecôte в Куршевеле. Очаровательный ап…
€620,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Альбервиль, Франция
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Альбервиль, Франция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Прекрасный апартамент в традиционном стиле с панорамным видом на горы расположен в Куршевеле…
€1,75 млн
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Параметры недвижимости в Альбервиль, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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