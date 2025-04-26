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Жильё в Пунта-Кане, Доминиканская Республика

квартиры
93
дома
47
140 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Насладитесь роскошной жизнью в Пунта-Кане, тропическом раю в Доминиканской Республике. Эта п…
$10,80 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Уютная 2-комнатная квартира с пикуцци Эта уютная квартира находится внутри одного из лучших…
$270,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Проект будет расположен в DOWNTOWN PUNTA CANA, состоит из трех блоков 4 уровней с просторным…
$140,836
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Дом 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Этаж 2/2
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$500,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$390,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 574 м²
Виллы в Кап Кана Доминиканская Республика, островной рай и дом Кап Кана. Страна, как никто д…
$1,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/3
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Кап-Кане, Доминиканская Республика. Эта потря…
$425,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Жилой проект, расположенный в Vista Cana, который переопределяет концепцию дома, состоит из …
$97,344
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Квартира 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$195,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этот удивительный эксклюзивный жилой проект предназначен для сочетания роскоши, природы и из…
$469,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Сопротивления - _В самом посещаемом туристическом направлении в Карибском бассейне, в компле…
$210,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Красивый проект вилл и апартаментов в центре Пунта-Кана, недалеко от Карибского озера, церкв…
$153,000
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Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 6/6
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
$1,19 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Угловая вилла римского типа с большим участком в центре Пунта-Кана307 м2 строительства- 3 сп…
$395,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Эта жилая башня сочетает в себе хорошую архитектуру, управление пространством, материальност…
$455,000
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Дом 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$995,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 093 м²
Этаж 3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
$2,90 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый проект City Place в Пунта Кане просто обязан удовлетворить все желания тех, кто решил …
$106,150
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
ОПИСАНИЕНаша Вилла Мар и Соль предлагает уникальную инвестиционную возможность с красивым со…
$1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
удобства Кондиционер лифт Балкон BBQ Камеры видеонаблюдения гимн джакузи сад лобби Бассейн …
$493,500
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Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 110 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$11,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
12 мин от международного аэропорта Пунта-Кана13 минут до ближайших пляжей1 мин. до центра Пу…
$149,150
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Это закрытый жилой проект, состоящий из 48 независимых вилл, расположенных в туристическом р…
$189,500
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Makai Residences - Резюме для покупателей квартир Местоположение и разработчикРасположен в К…
$273,000
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Квартира в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 242 м²
527 жилых и 28 коммерческих лотов Выберите свой участок и выберите свой дом для строительств…
$31,460
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Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 816 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 803 м²
Этаж 2/2
Роскошь во всем своем стандарте, в самом эксклюзивном месте во всей Доминиканской Республике…
$6,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Красивые апартаменты с 1 и 2 спальнями- Зона прачечной- Газебос- Бассейн для детей и взрослы…
$65,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
В бухте Кана белые песчаные пляжи гармонично переплетаются с престижным полем для гольфа, и …
$215,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этот удивительный проект из 94 вилл, все три уровня, имеет стратегическое расположение недал…
$155,025
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Параметры недвижимости в Пунта-Кане, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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