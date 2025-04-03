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Жильё в Cabrera, Доминиканская Республика

2 объекта найдено
Вилла с мебелью, с террасой, с охраной в Cabrera, Доминиканская Республика
Вилла с мебелью, с террасой, с охраной
Cabrera, Доминиканская Республика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 000 м²
Испытайте великолепие обширной гавани площадью 2000 кв.м, где роскошь плавно сливается с рае…
$10,00 млн
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Квартира в Cabrera, Доминиканская Республика
Квартира
Cabrera, Доминиканская Республика
Площадь 594 м²
Откройте для себя эксклюзивную возможность недвижимости в Абреу, Кабрера, где природа встреч…
$71,280
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