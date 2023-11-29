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Квартиры-студии в Доминикане

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Студия 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Студия на продажу в Баваро, расположена в комплексе El Dorado Residence, курорт Пунта Кана. …
€80,864
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Студия 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Доминиканская Республика
Студия 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Шикарные апартаменты с центре туристической области в самом сердце Баваро! Резиденция была …
€163,546
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